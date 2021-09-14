Григоренко заявил, что мораторий на проверки затронет около 120 тыс. субъектов МСП

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мораторий на проверки в 2022 году затронет около 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в России. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Установлен не только мораторий на проверки, но и включение этих проверок в ежегодные планы. Это затронет примерно 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и, соответственно, достаточно серьезно снизит административную нагрузку на малые и средние предприятия," - заявил Григоренко.

Также он пояснил, что 1 июля 2021 года в отношении 18 контрольных ведомств введена процедура досудебного обжалования, которая запущена на портале госуслуг, где дистанционно, в режиме реального времени предприниматели смогут контролировать процесс прохождения и рассмотрения этой жалобы.

Правительством РФ в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса был введен мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства. Мораторий сначала был продлен на 2021 год, а 9 сентября - на 2022 год.