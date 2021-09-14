Петербургский нефтяной терминал почти в два раза увеличил грузооборот за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Грузооборот Петербургского нефтяного терминала за последние пять лет увеличился почти в два раза, достигнув 9,2 млн т по итогам 2020 года. В 2016 году общий объем перевезенных через терминал нефтепродуктов составил 5 млн т, сообщил журналистам во вторник председатель совета директоров компании Михаил Скигин.

"С точки зрения развития за последние 5 лет, мы практически удвоили грузопоток - с 5 млн в 2016 году до 9,2 млн за последний год. Ключевым фактором такого результата стало внедрение новых технологий. Ничего особо нового мы не строили, мы просто увеличили нашу эффективность, ввели цифровые технологии, повысили квалификацию наших сотрудников", - сказал Скигин во время церемонии запуска масштабной реконструкции "Петербургского нефтяного терминала".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, по итогам первого полугодия этого года наблюдается 6% снижение грузооборота терминала по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем перевалки нефтепродуктов за первые 6 месяцев 2021 года составил 4,3 млн т.

За последние пять лет, по словам Скигина, в три раза увеличились объемы отчислений нефтяного терминала в бюджет, достигнув показателя в 1,2 млрд руб. ежегодно. Как отметил председатель совета директоров, программа модернизации порта до 2024 года должна увеличить прибыль предприятия и размеры налоговых отчислений, в том числе за счет перевода экспорта белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в Россию. В феврале этого года Петербургский нефтяной терминал получил статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга.

АО "Петербургский нефтяной терминал" основан в 1995 году. Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. Терминал обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Пропускная способность - 10 млн т в год. В 2020 году было отгружено 9,2 млн т нефтепродуктов.