Упрощение ведения бизнеса в России стало одной из целей второго пакета мер IT-отрасли

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Обеспечение технологического суверенитета государства и упрощение ведения бизнеса в РФ стали одними из главных целей второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

"План реализации (второго пакета мер поддержки IT-отрасли - прим. ТАСС) включает в себя 62 мероприятия. Главная цель - сделать так, чтобы вести бизнес из России было выгоднее, чем из любой страны мира, а также обеспечить технологический суверенитет нашей страны", - отметил вице-премьер.

Чернышенко также озвучил эффект от принятого по поручению президента России первого пакета мер поддержки IT-отрасли. Среди результатов он отметил рост количества аккредитованных отечественных IT-компаний на 3 тыс., до почти 15 тыс., а также увеличение почти в два раза, до 11 тыс., числа программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (ПО). "Валовая добавленная стоимость отрасли выросла почти на 20% и составила 1,2 трлн рублей. Объем выполненных работ и оказанных услуг возрос на 30% и составил более 1,5 трлн рублей. Объем экспорта нашего программного обеспечения и услуг вырос на 13,5% и составил свыше $5 млрд", - подчеркнул он.

О втором пакете мер поддержки IT-отрасли

Ранее правительство России утвердило план мероприятий (дорожную карту) по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, это стало вторым пакет мер поддержки для данной сферы.

Дорожная карта включает 62 мероприятия. Из них 20 носят общесистемный характер, указали в кабмине. Они предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и отечественных IT-компаний. Остальные 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах. В частности, это решения для бизнеса, электронные образовательные и цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, разработки в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, в области информационной безопасности, а также производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента.

Для отдельных сегментов IT-рынка в плане предусмотрены меры, которые помогут снять законодательные ограничения и барьеры для использования современных цифровых решений, ввести отраслевые цифровые стандарты, определяющие необходимый уровень цифровизации и устанавливающие преимущественное использование российских программных продуктов и оборудования.

Планируется также финансировать создание отечественных цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, готовить кадры, необходимые для внедрения современных цифровых решений, для отдельных отраслей экономики.