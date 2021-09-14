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Путин провел встречу с губернатором и представителями Тульской области

Беседа состоялась в режиме видеоконференции

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в необычном формате. На связь с главой государства в режиме видеоконференции руководитель региона вышел вместе с представителями области, работающими в разных отраслях.

"Мы с вами договаривались поговорить о развитии региона, о развитии Тульской области, но вот я вижу, вы предлагаете вот такую несколько необычную встречу, вы пригласили на эту встречу еще и ваших коллег из различных отраслей", - обратился глава государства к Дюмину во вторник, начиная беседу. "Это очень, мне кажется, своевременно и правильно, и интересно будет послушать не только главу Тульской области, но и тех людей, которые работают в жизненно важных сферах деятельности и напрямую контачат с людьми, имеют напрямую обратную связь с гражданами", - считает Путин.

Глава государства обозначил тему разговора: социально-экономическое положение и планы развития Тульской области.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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