Путин провел встречу с губернатором и представителями Тульской области

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в необычном формате. На связь с главой государства в режиме видеоконференции руководитель региона вышел вместе с представителями области, работающими в разных отраслях.

"Мы с вами договаривались поговорить о развитии региона, о развитии Тульской области, но вот я вижу, вы предлагаете вот такую несколько необычную встречу, вы пригласили на эту встречу еще и ваших коллег из различных отраслей", - обратился глава государства к Дюмину во вторник, начиная беседу. "Это очень, мне кажется, своевременно и правильно, и интересно будет послушать не только главу Тульской области, но и тех людей, которые работают в жизненно важных сферах деятельности и напрямую контачат с людьми, имеют напрямую обратную связь с гражданами", - считает Путин.

Глава государства обозначил тему разговора: социально-экономическое положение и планы развития Тульской области.