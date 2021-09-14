Озимые посевы зерновых и масличных в России в 2021 году составят около 19,5 млн га

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Площадь озимых зерновых и масличных культур в России в 2021 г. составит около 19,5 млн га. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Сейчас в активной фазе озимый сев. По планам площадь под озимыми зерновыми и масличными составит порядка 19,5 млн га", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозе, ход сезонных полевых работ, последствия ЧС природного характера в регионах и развитие агрострахования обсудили на оперштабе в Минсельхозе России. По данным министерства, на сегодняшний день в России намолочено 98,3 млн тонн зерна. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, которые приводятся в сообщении, в текущем году в связи с погодой уборка проходит напряженно.

"Наша общая задача - завершить работы в оптимальные агротехнологические сроки, минимизировав потери урожая. В целом хочу сказать, что, несмотря на все объективные трудности, рассчитываем на достойный урожай и выполнение индикаторов госпрограммы", - подчеркнул министр.

О страховании

Отдельно глава Минсельхоза остановился на ситуации с ЧС природного характера. В 2021 году. соответствующий режим на региональном уровне вводился в 14 субъектах. При этом согласно действующему законодательству компенсация ущерба аграриям в настоящее время осуществляется за счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой.

По словам Патрушева, отрасль ежегодно несет существенные потери от природных катаклизмов, в связи с чем страхование посевов и поголовья сельхозживотных приобретает максимальную значимость.

Он призвал регионы активизировать данное направление, подчеркнув, что "страхование с господдержкой - гарантированный путь защиты имущественных интересов аграриев".