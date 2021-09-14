МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вылов лососей в России в 2021 году вырос на 12% и, по данным на 13 сентября, составил 511 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"К 13 сентября 2021 года добыто более 511 тыс. тонн - на 12% выше показателя аналогичного нечетного 2019 года и в 1,9 раз больше 2020 года", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в Росрыболовстве, в настоящее время завершился активный ход тихоокеанских лососей на восточном побережье Камчатки, в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В Камчатском крае и Магаданской области рыбаками выловлено более 439 тыс. тонн и 10,1 тыс. тонн соответственно, что превышает показатели 2019 года на 63 тыс. тонн и 0,2 тыс. тонн. В Чукотском автономном округе вылов составил 4,98 тыс. тонн, что на 9,9% ниже показателей вылова 2019 года.

Кроме того, продолжается путина на территории Хабаровского края и Сахалинской области. Рыбаки Хабаровского края добыли 24,3 тыс. тонн - практически на уровне показателя 2019 года. На Сахалине вылов составил 32 тыс. тонн - 18% меньше, чем в 2019 году. Рыбаками Приморского края добыто 0,22 тыс. тонн, что в 14 раз больше показателей 2019 года. В большинстве районов наблюдается завершение хода лососевых, в некоторых регионах продолжается промысел кеты и кижуча.

По данным Приморского территориального управления Росрыболовства средний уровень загрузки холодильников в портах составляет 91%. По состоянию на 13 сентября 2021 года на подходе 9 судов с 22,3 тыс. тонн с продукцией из лососевых видов рыб на борту, добавили в Росрыболовстве.