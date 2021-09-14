ВЭБ планирует создать курорт на месте Байкальского ЦБК

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ подготовила проект по созданию курорта в моногороде Байкальске стоимостью более 160 млрд рублей. В план мероприятий войдут также экологическое восстановление площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) - градообразующего предприятия, закрывшегося в 2013 году, энергообеспечение города и создание жилых застроек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Предложенный госкорпорацией план предусматривает демонтаж и рекультивацию площадки Байкальского ЦБК, ликвидацию накопленного экологического вреда на территории полигонов, инженерные коммуникации, включая энергообеспечение города, жилую застройку и т. д. Совокупная оценочная стоимость проектов может составить 161 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего планируется проведение порядка 300 мероприятий по восстановлению территории и созданию экогорода на территории Байкальска. Также будет создан центр водных ресурсов и экотехнологий. Мастер-план курорта будет завершен в ближайшие дни, уточнили в пресс-службе.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. По данным за 2020 год, в картах также скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.