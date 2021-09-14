Серийный выпуск "Спутника V" начался в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 сентября. /ТАСС/. Серийное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начался в Узбекистане на предприятии Jurabek Laboratories, которое рассчитывает в октябре начать ее поставки на узбекский рынок. Об этом сообщило во вторник издание Gazeta.uz со ссылкой на начальника отдела маркетинга и продаж компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов.

"Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех недель. В РФ и в лаборатории государственного центра (Узбекистана - прим. ТАСС) параллельно идет контроль. Как выйдут ответы, сможем отгружать [вакцину Министерству здравоохранения Узбекистана]", - цитирует издание Саипова. Представитель предприятия уточнил, что препарат поступит на внутренний рынок в октябре.

По словам Саипова, образцы вакцины "Спутник V", серийно произведенной в Узбекистане, были отправлены для контроля качества разработчику препарата - российскому Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана.

Первая партия вакцины "Спутник V" была произведена на предприятии Jurabek laboratories в городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана, сообщил в конце июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Мощность завода - 2 млн доз "Спутника V" в месяц.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. В рамках прививочной кампании применяются российская вакцина "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и препарат американской компании Moderna. По последним данным, в республике с населением около 35 млн человек полностью вакцинированы более 3,12 млн жителей, первый компонент одной из вакцин получили почти 10 млн человек.