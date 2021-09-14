Первый "Зеленый рейтинг" для оценки регионов России и регоператоров появится в декабре

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госкомпания "Российский экологический оператор" (РЭО) в конце года представит первый "Зеленый рейтинг", в котором будут оцениваться регионы и региональные операторы. Об этом сообщает во вторник пресс-служба РЭО.

"Мы планируем запустить "Зеленый рейтинг" в конце этого года. Раньше никто ничего подобного не делал и не ранжировал регионы по "зеленым" показателям. Методика сейчас дорабатывается, но предварительную версию мы уже показали коллегам из правительства, профильных министерств и экологических компаний. Вероятно, методику утвердит экспертный совет - рассматриваем сейчас этот вопрос. Уже сейчас можно сказать, что по охвату раздельным сбором в лидерах будут точно Москва и Московская область. Других претендентов назвать сложно", - сказал глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, лидеры "Зеленого рейтинга" будут удостоены премии, церемония награждения состоится в Москве. При этом в будущем лидеры рейтинга, возможно, смогут претендовать на рассмотрение инвестпроектов в приоритетном порядке.

В пресс-службе также сообщили, что заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко поручила РЭО и Минприроды к 27 сентября представить перечень показателей для формирования рейтинга эффективности деятельности регионов при обращении с отходами.

Как считают в РЭО, в числе критериев эффективности регионов должны быть бесперебойная работа операторов, снижение жалоб граждан, охват раздельным сбором отходов. При оценке региональных операторов будут учитываться их инвестиции в раздельный сбор и инфраструктуру, связанную с ним, собираемость платежей за вывоз отходов, уровень удовлетворенности граждан услугой. По каждому критерию участник рейтинга получит баллы, которые будут суммированы и позволят сформировать итоговый рейтинг региона и регионального оператора.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.