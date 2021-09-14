"Алмаз-Антей" разработал газопоршневую электростанцию для ТЭК мощностью 1 МВт

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" разработал газопоршневую электростанцию для предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) мощностью 1 МВт. Ее преимущество в экологичности, так как она работает на газу в условиях полной автономности, сообщил во вторник ТАСС на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

"Разработана газопоршневая электростанция мощностью 1 МВт. Опытный образец уже проходит испытания. Такие станции есть полностью импортные, что проблематично в части обслуживания, ведь не секрет, что многие компании боятся санкций. Преимущество нашей станции в том, что она отечественная, у нее высокий КПД, полная автономность, экологичность, потому что работает на газу", - сказал он.

Ведров добавил, что станция была разработана с инжиниринговой компанией из Тулы. В декабре планируется приступить к этапу промышленной эксплуатации. "У нас есть как минимум две организации - "Газпром" и "Газпром нефть", которые потребляют такую продукцию. На Тюменском нефтегазовом форуме пытаемся оценить рынок подобной продукции. Есть потребность в таких станциях у добывающий подразделений, удаленных подразделений и мини-городков", - отметил он, уточнив, что в будущем планируется увеличить мощность станции до примерно 4 МВт.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 140 тыс. человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. Также концерн производит гражданскую продукцию.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.