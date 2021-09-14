Россия и АСЕАН приняли дорожную карту торгово-инвестиционного сотрудничества на пять лет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) утвердили дорожную карту сотрудничества в сферах торговли и инвестиций на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Пандемия доказала нам, что только наращивая сотрудничество по трем ключевым направлениям в области торговли и инвестиций, цифровой экономики и устойчивого развития, мы можем эффективно выйти из кризиса. Так, по итогам 2020 года объем инвестиций в совместные проекты вырос в 3,5 раза по сравнению с 2019 года и достиг $8,8 млрд", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева, представлявшего российскую сторону на министерской встрече.

Он также указал на необходимость модернизации экономических моделей стран для более успешного взаимодействия России и государств - членов АСЕАН. Замминистра отметил потенциал взаимодействия России с членами ассоциации по климатической повестке, в частности, в рамках реализации совместных климатических проектов, заложенных в дорожную карту.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и АСЕАН. "Стороны договорились о подготовке ряда инициатив в области развития систем "единого окна", электронной торговли, защиты прав интеллектуальной собственности, а также применения санитарных и фитосанитарных мер", - говорится в пресс-релизе МЭР.