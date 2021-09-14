Десять жителей Ростовской области стали победителям регионального конкурса "Лидеры Дона"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Десять жителей Ростовской области стали победителями регионального конкурса "Лидеры Дона", который ориентирован на действующих и потенциальных предпринимателей, а также действующих управленцев и будущих руководителей нового поколения. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Конкурс "Лидеры Дона" - прекрасный механизм, который начинает приносить плоды. Уверен, что его нужно продолжать. Надо находить новые интересные площадки для общения, а главное - реализовывать идеи молодых лидеров региона, которые они вносят в ходе конкурса. В этом году в полуфинал прошли 250 участников, в финал - 50, десять из которых сегодня получили статус "Лидера Дона" 2021 года", - приводит пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Среди проектов победителей - IT-платформа по учету состояния зеленых насаждений и элементов благоустройства, проект по обучению инвестированию и другие. В качестве приза победители конкурса получают в наставники управленца из числа региональных министров, депутатов, бизнесменов, банкиров, ректоров. Они смогут продолжить обучение в рамках специальной программы по развитию предпринимательских компетенций и навыков. Для каждого победителя также будет организована экспертная сессия, итогом которой станет детально проработанная карта развития, и возможность воспользоваться практически беспроцентным займом под 0,1% от Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства на старт или развитие своего бизнес-проекта.