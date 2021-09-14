Booking.com обжаловала в суде штраф ФАС на 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Компания Booking.com направила в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании штрафа ФАС России на 1,3 млрд рублей, наложенных на компанию за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом говорится в материалах суда.

"Букинг.ком Б.В. (Booking.com.B.V) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ФАС России об оспаривании решения и предписания", - отмечается в материалах.

26 августа стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. По данным ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Вследствие этого гостиницы не имели возможности установить в других каналах продаж цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com.