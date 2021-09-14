Apple презентовала новое поколение планшетов iPad

ТАСС, 14 сентября. Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации представила следующее поколение своих планшетов - iPad и iPad mini. Трансляция презентации ведется на YouTube-канале компании.

Что говорят об iPhone 13, Watch 7 и других новинках?

Вечером — презентация Apple. Что говорят об iPhone 13, Watch 7 и других новинках?

iPad получил собственный процессор компании A13 Bionic, благодаря чему производительность была увеличена на 20%: устройство стало в три раза быстрее, чем Chromebook, и в шесть раз быстрее, чем Android-планшет, отметили в Apple.

Также iPad оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с функцией "В центре внимания", позволяющей следить за положением человека в кадре во время видеозвонков. Планшеты будут поставляться с iPadOS 15 с рядом новых функций.

iPad mini

Также была представлена уменьшенная модель планшета - iPad mini. Она получила скругленные края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма. Сканер отпечатка пальца Touch ID расположен вверху с правой стороны. Также планшет имеет порт USB-C для ускоренной передачи файлов и модуль 5G.

Среди встроенных функций - синхронный переводчик и опция "В центре внимания" для видеозвонков. Планшет имеет 12-мегапиксельную основную камеру с функцией "умный HDR" и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру для селфи и видеозвонков. Обе модели поддерживают стилус Apple Pencil второго поколения.