Новый iPhone и iPad с 5G. Главное с презентации Apple

Корпорация Apple провела презентацию, на которой традиционно представила новинки. Что показала американская компания - в материале ТАСС.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

iPhone 13 получил OLED-дисплей собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.

Модели в целом похожи на устройства предыдущего поколения, но стали толще и представлены в новых цветах.

Их оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора.

Одно из основных нововведений камеры - "кинематографический режим". Он позволяет снимать видео с динамическим фокусом.

Смартфоны работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.

Зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях.

Обновился модуль 5G: он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

Цена в США на iPhone 13 mini начинается от $699, на iPhone 13 - от $799.

iPad и iPad mini

Планшеты будут поставляться с iPadOS 15.

Обе модели поддерживают стилус Apple Pencil второго поколения.

iPad получил собственный процессор компании A13 Bionic, благодаря чему производительность выросла на 20%.

Он оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с функцией "В центре внимания", позволяющей следить за положением человека в кадре во время видеозвонков.

iPad mini имеет скругленные края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.

Сканер отпечатка пальца Touch ID на iPad mini расположен вверху с правой стороны.

Также мини-планшет имеет порт USB-C для ускоренной передачи файлов и модуль 5G.

В iPad mini встроены синхронный переводчик и опция "В центре внимания" для видеозвонков.

Планшет имеет 12-мегапиксельную основную камеру с функцией "умный HDR" и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру для селфи и видеозвонков.

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