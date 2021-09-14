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Apple анонсировала следующее поколение умных часов

Watch Series 7 заряжаются на треть быстрее, чем их предшественники: к примеру, от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут
Apple Watch Series 7 EPA-EFE/APPLE INC
Описание
Apple Watch Series 7
© EPA-EFE/APPLE INC

ТАСС, 14 сентября. Компания Apple на своей ежегодной осенней презентации представила смарт-часы Watch Series 7. Трансляция презентации ведется на сайте компании.

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Новые модели представлены в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение, при толщине 1,7 мм. Таким образом, дисплеи стали больше на 40%.

Часы заряжаются на треть быстрее, чем предыдущие: к примеру, от 0 до 80% можно будет зарядить за 45 минут. Одной зарядки хватит на 18 часов работы. Часы также имеют порт USB-C.

Series 7 - самые прочные часы Apple, отметили в компании. Кроме того, устройства получили пять новых цветов, новые циферблаты и полноценную клавиатуру.

Программа тренировок Apple Fitness за отдельную плату теперь будет доступна и в России. Среди тренировок - пилатес и медитация.

В США цена на новые часы начинается от $399.

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