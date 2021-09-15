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Улов в период лососевой путины на Камчатке стал рекордными за 20 лет

Отмечается, что фактические уловы на 20% превысили прогнозные цифры, первоначально установленные отраслевой наукой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Вылов лосося у берегов полуострова Камчатка составил в этом году 438 тысяч тонн, это рекордный результат за последние 20 лет. Это констатировали в пресс-службе правительства региона, информируя о предварительных итогах лососевой путины.

"Фактические уловы на 20% превысили прогнозные цифры, первоначально установленные отраслевой наукой. Прогнозные ожидания превышены по горбуше Западной Камчатки - 173 тысячи тонн при прогнозе 144 тысячи тонн (120%); по горбуше Восточной Камчатки - 202 тысячи тонн при прогнозе 151 тысяча тонн (134%). Общий вылов у берегов Камчатки составляет 438 тысяч тонн, что является рекордным результатом за последние 20 лет", - говорится в сообщении.

В лососевую путину 2021 года на Камчатке интенсивно велась работа по регулированию добычи анадромных видов рыб. В частности, отраслевой наукой были разработаны особые меры регулирования для бассейна реки Камчатки, что дало положительный эффект. Показатели вылова превысили 12 тысяч тонн, достигнуты целевые показатели пропуска нерки и кеты на нерестилища, что позволит поддерживать расширенное воспроизводство. В промысле в этом году участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство организовано на 80 рыболовных участках.

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