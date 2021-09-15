Эксперт: около 15% российских компаний используют незащищенные хранилища данных

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Не менее 15% компаний в РФ используют общедоступные хранилища данных, а треть организаций, пользующиеся облачными ресурсами, не заключают соглашение о неразглашении (NDA) с подрядчиком для защиты информации от возможных утечек. Об этом сообщили ТАСС в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"В пандемию многие российские компании задумались о переводе бизнес-систем в облака на сторону провайдера. Причем такая потребность возникла как у небольших компаний, так и у крупных корпораций. И здесь остро встает вопрос дополнительных рисков. Из-за массового внедрения облаков компании сталкиваются со сложностями, когда сервисы находятся за пределами контроля организации", - отмечает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Работа с недобросовестными подрядчиками по хранению данных, как отмечают эксперты Bi.Zone в своем руководстве "Путь к цифровому лидерству. Как построить процесс управления инцидентами", способна привести к потере конфиденциальной информации, ущерб от которой может составлять сотни миллионов рублей.

Один из примеров такой недобросовестной работы вендора произошел в прошлом году. В момент массового перехода бизнеса на удаленную работу одна из страховых компаний начала работать с провайдером по хранению данных в облаке. После нескольких месяцев сотрудничества оказалось, что личные данные клиентов страховщика были выложены в сеть по вине сотрудников подрядчика.

Эксперты рекомендуют для предотвращения возможных утечек из облачных хранилищ заранее ознакомиться с правилами кибербезопасности вендора, изучить его инструменты защиты данных и заключить с ним NDA, который может служить дополнительным инструментом привлечения подрядчика к ответственности.