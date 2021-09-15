В Совфеде предложили проводить техосмотр такси с учетом года выпуска авто и пробега

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Алгоритм техосмотра такси и общественного транспорта на основе их года выпуска, активности на дороге и технического состояния необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

"Обязательное прохождение техосмотра нельзя отменять для общественного транспорта и такси. Здесь следует четко установить частотность его проведения в зависимости не только от технического состояния технического средства в конкретный момент, но и от года выпуска технического средства и активности его эксплуатации. Этот алгоритм должны отработать эксперты, и он должен быть принят на законодательном уровне", - отметил сенатор.

Ранее во вторник группа депутатов и сенаторов-единороссов внесла в нижнюю палату парламента законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Как ранее отмечал Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Так, техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Согласно тексту инициативы, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Более того, отмена обязательного техосмотра не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

Инициатива не имеет отсроченной даты вступления в силу, новые нормы должны заработать сразу после официального опубликования закона.