В Приморье предварительно определили участок для создания города-спутника Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Земельный участок площадью 383 га предварительно отобран для создания города-спутника Владивостока, сообщили ТАСС в министерстве строительства региона.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока с населением 300 тыс. человек.

"Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработана концепция строительства города-спутника, предварительно отобран земельный участок 383 га. Строительство города-спутника будет реализовано по механизму "Дальневосточного квартала", - сообщили в региональном Минстрое.

На конференции по итогам VI Восточного экономического форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о планах провести международный конкурс по выбору проектов города-спутника Владивостока. По словам министра, также при проектировании города будет учитываться мнение жителей всего региона, так как "это проект для всего Приморья".

Проект "Дальневосточный квартал" предполагает предоставление застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры при условии снижения стоимости жилья для дальневосточников.