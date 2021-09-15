Омская область в 2022 году построит дороги к 11 сельхозтоваропроизводителям

ОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Омская область, которая является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в Сибирском федеральном округе, построит и реконструирует в 2022 году дороги к 11 предприятиям агропромышленного комплекса. Об этом сообщил в среду ТАСС министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев.

"По программе развития сельских территорий мы получим в следующем году более 650 млн рублей на реконструкцию и строительство дорог к предприятиям агропромышленного комплекса. Помимо развития экономики это будет способствовать и развитию села в целом - собственно, поэтому программа так и называется", - сказал Заев.

Он подчеркнул, что предприятия, к которым будут построены дороги, проходят тщательный отбор. "У нас бывали раньше случаи, что мы строим дорогу, а через 2 года предприятие становилось банкротом, - рассказал министр. - Поэтому сейчас аграрии сами участвуют в этой программе, вносят 5% денежных средств. Соответственно, при этом они оценивают свое финансовое состояние и просто не будут вкладываться, если у них не все хорошо".

По словам Заева, проведение торгов и заключение контрактов с подрядчиками планируется провести уже в 2021 году. "Это необходимо, чтобы весной можно было приступить к строительно-монтажным работам сразу при наступлении благоприятной погоды", - подытожил он.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.