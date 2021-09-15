В Якутии до 2024 года построят 36 школ

ОКТЕМЦЫ /Якутия/, 15 сентября. /ТАСС/. Тридцать шесть школ будут построены в Якутии до 2024 года. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава Якутии Айсен Николаев.

"По школам делаем достаточно серьезную работу. Всего [в Якутии] по 2024 год, если не ошибаюсь, 36 школ построим", - сказал Николаев.

По словам губернатора Якутии, строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений в регионе ведется системно, за последние годы были сданы 26 школ и 55 детских садов. Сдача объектов планируется и до конца 2021 года. "В этом году мы введем 14 школ и 14 детских садов", - отметил Николаев.

Ранее глава Якутска Евгений Григорьев сообщал, что власти города при участии госкорпорации ВЭБ.РФ построят 12 школ и пять пристроев к школам на 17 тыс. мест. Благодаря реализации этого проекта будет решена проблема с недостаточным количеством мест в школах Якутска.