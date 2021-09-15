В Москве в реорганизацию бывшей промзоны планируется инвестировать более 150 млрд рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Собственник участка бывшей промзоны "Бережковская набережная" в Москве намерен заключить договор о комплексном развитии территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы", инвестиции превысят 150 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Мы видим большой интерес к проекту "Индустриальные кварталы" со стороны собственников участков - три из четырех договоров о комплексном развитии территории бывших промзон по проекту заключены по инициативе правообладателей, на очереди - территория "Бережковской набережной". Решение о комплексном развитии бывшей промзоны "Бережковская набережная" было опубликовано в июле этого года. У правообладателя было время принять решение об участии или неучастии в этом проекте, в результате собственник намерен реорганизовать более 26 га заброшенной промышленной зоны. Планируется, что общий объем инвестиций в проект превысит 150 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 4,3 млрд рублей в год", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого привели в пресс-службе.

Он отметил, что инвестор планирует провести международный конкурс по разработке архитектурного облика этой территории с участием российских и западных проектных бюро.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, общая площадь застройки превысит 660 тыс. кв. м. На бывшей территории промзоны в районе Дорогомилово инвестор возведет более 330 тыс. кв. м жилья для 4,6 тысячи человек. Столько же в новом квартале займет нежилая застройка: высокотехнологичные производства, офисы, объекты торговли и социальной инфраструктуры. Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тысячи рабочих мест.

"Сейчас собственник объекта АО "Лираль-индустрия пластмасс", входящее в девелоперскую группу компаний Vesper, занимается разработкой мастер-плана территории. Специалистам предстоит спланировать пространство будущего индустриального квартала с учетом стратегии социально-экономического развития, в подготовке которой участвуют международные эксперты", - пояснили в пресс-службе.