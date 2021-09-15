В Роснедрах сообщили, что имеющихся в России рентабельных запасов нефти хватит на 21 год

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Роснедра оценивают в 21 год обеспеченность России рентабельными запасами нефти, имеющимися в настоящий момент. Об этом заявил ТАСС временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год", - сказал он. По словам Петрова, этот период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти.

Врио главы Роснедр также подчеркнул, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь. "Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет", - указал он.

При этом Петров добавил, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

О форуме

Тюменский нефтегазовый форум (TNF 2021) проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д.

Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.