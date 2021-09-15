ТАСС, 15 сентября. Компания 2ГИС открыла второй офис в центре Санкт-Петербурга. В историческом здании разместят новый хаб в том числе для разработчиков из других городов, которые смогут временно пожить в городе и поработать в новой обстановке, говорится в сообщении компании.

"Офис разместился в центре города, на Литейном проспекте, 46, на первом этаже исторического здания, которое называют домом Пеля или домом Гукасовой. Окна офиса выходят во двор - сад "Сен-Жермен". Новое помещение займут разработчики из Санкт-Петербурга и других городов, а также нынешние сотрудники 2ГИС из разных регионов, чтобы они могли собираться в команды, вместе общаться, работать и отдыхать", - сообщает компания.

Основной офис 2ГИС в Санкт-Петербурге на Невском проспекте существует больше десяти лет. В нем сотрудники обновляют карты и справочник города, а также размещают рекламу и занимаются продвижением компаний. Новый хаб позволит запустить новый формат работы сотрудников из разных департаментов над конкретными задачами.

"Мы воспринимаем этот хаб как возможность для сотрудников из управляющей компании в Новосибирске и других городов приезжать и работать здесь. Для них это возможность релокейта - временно пожить в Питере и поработать в новой обстановке. Хаб открылся в самом центре, так что у ребят будет возможность устраивать перерывы, чтобы прогуляться по красивым местам", - отметила директор по персоналу 2ГИС Екатерина Шахова.

У компании есть планы открыть подобные хабы и в других привлекательных для релокации городах, уже несколько лет сотрудники 2ГИС устраивают интенсивы на Алтае на базе одного из отелей.

2ГИС - международная технологическая компания в экосистеме Сбера. Входит в топ-30 самых дорогих компаний в Рунете (Forbes, 2021). Главный продукт - сервис 2ГИС, объединяющий карту, справочник организаций и товаров, а также навигатор для легковых авто и грузовиков. Работает офлайн в мобильных приложениях на Android и iOS и онлайн на 2gis.ru. Охватывает более 600 городов в 11 странах. Активная аудитория 2ГИС - более 56 млн пользователей в месяц.