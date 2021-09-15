КСП заявила о необоснованном росте субсидий фонду поддержки науки Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила о необоснованном троекратном росте субсидий из областного бюджета подведомственному министерству науки региона "Инновационному фонду" в 2021 году. Рост объема средств не подкрепили пропорциональным увеличением госзадания, сообщила в среду на заседании комитета заксобрания региона аудитор КСП Елена Саблина.

Инновационный фонд создали в 1996 году, ранее в его функции входили экспертная оценка результатов научно-исследовательских работ, помощь в бизнес-планировании, а также организация взаимодействия между авторами инновационных проектов и инвесторами. В конце 2020 года региональные власти пересмотрели функционал организации, увеличили количество сотрудников. С 2021 года фонд занимается сопровождением и поддержкой стартапов новосибирского Академпарка, в то время как руководство самого технопарка - развитием инфраструктуры.

"Перераспределение в 2021 году обязанностей по сопровождению инновационных процессов между подведомственным министерству науки ГАУ "Инновационный фонд", управляющей компанией "Академпарк" и некоммерческой организацией "Технопарк Академгородка" привело к резкому увеличению расходования средств областного бюджета. При этом рост в три раза размера субсидий автономному учреждению, связанному с расширением направлений деятельности и полномочий, не подкреплен пропорциональным увеличением объема государственного задания либо изменением качественных показателей. Нормативные затраты на единицу государственных услуг и работ необоснованно возросли", - сказала она.

По словам аудитора, в 2020 году объем субсидий "Инновационному фонду" составлял почти 23,7 млн рублей, по итогам 2021 года эта сумма составит 74,6 млн рублей. При этом общий объем финансирования госпрограммы по стимулированию научной и инновационной деятельности региона в 2021 году вырастет примерно на 40% по сравнению с 2020 годом - с 214,3 до 364 млн рублей. Саблина отметила, что необходимо пересмотреть порядок предоставления субсидий, добавив, что по итогам 2020 года в полном объеме не выполнили 6 из 13 показателей госпрограммы.

Представитель КСП также отметила, что проверка выявила нарушения в деятельности АО "Академпарк". В частности, при расчете суммы субсидий учитывается предоставленная площадь резидентам, которые могут и не являться инновационными компаниями. При этом некоторым инновационным компаниям скидки не предоставляются, так как они не являются резидентами. Также у 93 из 96 арендаторов отсутствуют прямые договоры и уровень арендной платы для данных резидентов не контролируется. Недостатки в расчете субсидий обнаружили и при проверке фонда "Технопарк Академгородка". Министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев отметил, что министерство работает над устранением выявленных КСП нарушений.

Новосибирск - город ученых

Новосибирск является крупным научным центром, на его территории располагается Академгородок Сибирского отделения РАН. Здесь находятся десятки научно-исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, а также Физико-математическая школа при вузе и Высший колледж информатики. Недалеко от Новосибирска, в наукограде Кольцово, находится государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".