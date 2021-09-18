Дуров заявил, что работу связанных с предвыборной агитацией ботов в Telegram ограничат

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые дни тишины - закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией", - говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.