{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date*1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title + ' '}}{{newsPoint.subtitle}}
Единый день голосования

Дуров заявил, что работу связанных с предвыборной агитацией ботов в Telegram ограничат

Основатель мессенджера напомнил, что начались так называемые дни тишины
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram ограничит с полуночи субботы работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров.

На эту тему
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Единый день голосования - 2021.

"Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые дни тишины - закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее - с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией", - говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования