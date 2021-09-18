В России могут создать очки-эмулятор полноценного зрения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Цифровые очки-эмулятор полноценного зрения для людей с одним видящим глазом могут быть созданы за шесть месяцев после начала финансирования проекта. Об этом сообщили ТАСС в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в Роскосмос).

Как уточнили на предприятии, сейчас разрабатывается бизнес-план проекта. "После утверждения бизнес-плана, согласования проекта с госкорпорацией "Роскосмос" и его внесения в инвестиционную программу, будет организовано производство первых образцов. Это займет около шести месяцев с момента начала финансирования", - отметили в НПК СПП.

Со стороны невидящего глаза, рассказали в корпорации, в оправе разместят линзу из непрозрачного пластика с вмонтированной камерой, перемещающейся синхронно со зрачком видящего глаза. Во внутреннем объеме непрозрачной линзы будет установлен микрокомпьютер. Со стороны видящего глаза в оправе специалисты планируют разместить датчик положения зрачка и оптическую линзу, совмещенную с эмуляционным монитором, подающим изображение в реальном времени от видеокамеры. Элементы питания планируется вмонтировать в дужки цифровых очков.

"Таким образом, в один видящий глаз подается комбинированное изображения от видеокамеры и видящего глаза, соответствующее полноценному бинокулярному зрению. В результате происходит эмуляция бинокулярного зрения на одном видящем глазе человека с помощью устройства цифровых очков", - пояснили в корпорации.

В настоящий момент создан эскиз очков. Разработка ведется при экспертной поддержке федерального бюро медико-социальной экспертизы, Национального медицинского исследовательского центра "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова" и Академии медицинской оптики и оптометрии. Испытания также будут проводиться вместе с этими организациями.