В России создали беспилотник, способный до трех месяцев работать подо льдами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Подводный беспилотник "Сарма" сможет автономно работать подо льдами до трех месяцев, при этом передавать данные и получать новые задания. Пока подобных систем нет ни у одной страны, сообщил ТАСС замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

"Беспилотник "Сарма" создается для длительной работы подо льдами. На сегодня аналогов с возможностью работы около трех месяцев без всплытия мы не знаем", - сказал он.

Как уточнил представитель ФПИ, даже находясь подо льдом "Сарма" будет управляемым. "Предусмотрено управление этим аппаратом подо льдами, дистанционно", - сказал Литвиненко.

Автономный необитаемый подводный аппарат "Сарма" разработки ЦКБ "Лазурит" по заказу ФПИ будет способен погружаться на глубину порядка 1 км, автономно выполнять поставленные задачи в течение трех месяцев и преодолевать расстояния более 8 тыс. км. Функциональный демонстратор аппарата планируется изготовить в 2022-2023 годах.

"Сарма" будет аппаратом модульного типа, поэтому первоначальные задачи, которые он решает, могут быть расширены: обследование дна, рельефа дна, объектов, мониторинг длинных объектов (газопроводов), картография, геологоразведка, обслуживание и ремонт подводных коммуникаций нефтегазового сектора и т.д.