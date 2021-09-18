План по экспорту агропродукции в Самарской области выполнили на 70%

САМАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Плановый показатель по экспорту сельскохозяйственной продукции, который входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", выполнен почти на 70,8% и достиг $159,2 млн в Самарской области. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Абашин.

"В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по экспорту сельскохозяйственной продукции перед агропромышленном комплексом Самарской области установлен целевой показатель в объеме $225 млн в 2021 году. Экспорт сельхозпродукции составил $159,2 млн", - сообщил собеседник.

Что касается влияния неблагоприятных погодных условий на урожай - аномальной жары, в министерстве отметили, что сейчас говорить об этом преждевременно, так как уборочные работы продолжаются. Аграрии также занимаются севом озимых, уже засеяно 193 тыс. га. По последним данным, самарскими сельхозпредприятиями намолочено почти 2 млн тонн зерна. В прошлом году аграрии собрали максимальный объем урожая за постсоветское время - 2,9 млн тонн. При этом экспортный показатель достиг $300 млн.

В следующем году Самарская область планирует направить в другие страны продукцию АПК на сумму $230 млн. В этом году производителям в сфере АПК планируется оказать поддержку на общую сумму более 1,9 млрд рублей.