Исследование: россияне с начала года на 38% увеличили число покупок с доставкой

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Число покупок с оформлением доставки за январь-август года выросло на 38% в сравнении с тем же периодом годом ранее. При этом средняя стоимость покупки снизилась на 3%, составив 5 145 руб., говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Спрос на покупки с доставкой на дом активно рос в период первой волны пандемии в 2020 году. Оценив удобство таких заказов, россияне продолжили пользоваться сервисом и в текущем году. Так, по данным банка "Русский стандарт", общее количество операций по картам по оплате товаров с доставкой за восемь месяцев 2021 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом такие покупки стали делать на меньшие средние чеки - показатель снизился на 3% и составил 5 145 руб.", - отмечается в исследовании.

При этом пик заказов с курьерскими услугами пришелся на март, следует из данных банка. "Именно в месяц повышенного спроса на подарки для дам и доставку цветов было отмечено самое большое количество операций по оплате покупок с доставкой на дом. Средний чек марта в этой категории составил 5 395 руб. Он, кстати, оказался немного выше показателя февраля (5 321 руб.). А общее количество операций по оплате заказов с доставкой в марте было на 17% больше, чем в феврале", - указали в "Русском стандарте".

Еще один всплеск роста интереса к покупкам с доставкой был зафиксирован в августе. Так, на фоне возвращения россиян из отпусков и подготовки к началу учебного года спрос на покупки с услугами курьеров немного вырос относительно июля, отмечается в исследовании. При этом средний чек увеличился на 15% и составил 5 548 руб.

Возрастные предпочтения

По данным банка "Русский стандарт", самые большие средние чеки на оплату заказов с курьерскими услугами в этом году оказались у россиян 31-40 лет - 6 128 руб. На втором месте - клиенты 51-60 лет с показателем 5 210 руб., на третьем - 41-50 лет (4 599 руб.). При этом в заказах товаров с доставкой на дом мужчины более активны. По сравнению с женщинами, количество таких операций за восемь месяцев у них оказалось на 3% больше. При этом средний чек у женщин за обозреваемый период выше - 5 778 руб. против "мужского" в 4 532 руб., отметили аналитики "Русского стандарта".

В рамках исследования были изучены все операции по картам банка по оплате покупок с курьерской доставкой за восемь месяцев 2021 года, а также аналогичном периоде 2020 года.