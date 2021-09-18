Одесский завод удобрений останавливает производство из-за роста цен на газ

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Одесский припортовый завод (ОПЗ), который является одним из крупнейших в Европе производителей удобрений, останавливает производство из-за повышения цен на газ. Об этом украинскому изданию "Страна" в субботу сообщили сотрудники предприятия.

"Сегодня остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака", - утверждают на предприятии. Отмечается, что из-за роста цен на газ продукция завода становится слишком дорогой и неконкурентоспособной. "Резко выросла цена на газ. И фирма <...> "Агро газ трейдинг" теперь отказывается поставлять газ на ОПЗ. Ей просто невыгодно, цена зашкаливает за $1000 с наценкой фирмы. Соответственно, повысилась и цена на продукцию. Конечно, она стала неконкурентоспособной, никто не хочет брать. Карбамидом забиты все хранилища под завязку", - пояснили работники.

На заводе утверждают, что дальнейшие перспективы работы коллектива неясны. "То, что премий не будет, - это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже. Коллектив завода насчитывает около 3 тыс. человек. Ходят слухи, что переведут на трехдневку", - предположили на предприятии. Сообщается также, что завод ищет новую фирму - "давальца" газа. Пока акций или митингов коллектив завода не планирует.

Акционерное общество "Одесский припортовый завод" - предприятие химической отрасли Украины, входит в десятку крупнейших государственных компаний страны, а также в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Завод специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, а также занимается перегрузкой химической продукции. Общая площадь его территории составляет около 250 га.

В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за 1 тыс. куб. м. В последующие дни падение цен ускорилось. Опрошенные ТАСС эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при определенных условиях. Факторами, оказывающими влияние на цену, были названы ситуация на рынке газа в Азии, погода в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".