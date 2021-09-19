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Пандемия COVID-19

Bloomberg: США намерены закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины для нуждающихся стран

По данным агентства, в июне Белый дом уже заключал аналогичную сделку, однако поставки препарата идут медленно

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

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По сведениям его источника, сделка между администрацией Джо Байдена и фармацевтической компанией, производящей вакцины в сотрудничестве с германским партнером BioNTech, может быть заключена уже в ближайшие дни. О ней будет объявлено в преддверии саммита по COVID-19, намеченного на 22 сентября, полагает источник агентства. Встреча, созванная по инициативе Байдена, пройдет в виртуальном формате на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как ожидается, 500 млн доз вакцины будут распределены между нуждающимися странами через международный механизм COVAX.

Агентство отмечает, что в июне Белый дом уже заключал аналогичную сделку с Pfizer, однако поставки препарата идут медленно. Это, по мнению агентства, приводит к тому, что "во многих менее обеспеченных странах - участницах [COVAX] привита пока лишь малая часть населения".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил журналистам, что Кремль получил и рассматривает приглашение от США на онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом.

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