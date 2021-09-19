Работы по строительству транспортного каркаса Москвы планируют завершить за 1,5 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают завершить основные работы по строительству транспортного каркаса города в ближайшие полтора года. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Я думаю, что за полтора года в пределах МКАД все основные стройки будут завершены", - сказал он.

По словам мэра, строительных работ пока остается много. "Приоритетом остаются несколько дорог. Это Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная и Южная рокада", - отметил он.

Ранее Собянин сообщил, что Северо-Восточную хорду могут целиком открыть для движения транспорта раньше намеченного срока, ко Дню города в 2022 году.