В "Северстали" сообщили, что на встрече властей с бизнесом решение по налогам не объявили

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Окончательное решение по изменениям налогового режима не было объявлено на встрече властей с представителями металлургических компаний и производителей удобрений в субботу, сказали ТАСС в пресс-службе "Северстали".

"Продолжился конструктивный разговор, сверяются позиции, вырабатываются взаимно приемлемые решения," - сказали в пресс-службе сталелитейной компании.

Встреча первого вице-премьера Андрея Белоусова и других представителей правительства с акционерами и руководством компаний, которые могут быть затронуты изменениями налоговой политики, прошла в субботу.

В пятницу источник сообщал ТАСС, что основным вариантом, который правительство предлагает по налогообложению для металлургических компаний и производителей удобрений, остается изменение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Бизнес выступает против изменений в налоге, считает, что при необходимости увеличения налоговых сборов логичнее поднять налог на прибыль.

Что может измениться

Правительство предлагает отменить действующий с 1 января 2021 года рентный коэффициент 3,5 на железную руду и повысить текущую ставку НДПИ на нее с 4,8% до 6%, которая будет умножаться на рублевую биржевую котировку железной руды Iron Ore Fines 62% Fe spot China. Коксующийся уголь предлагается облагать ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 рублей), помноженной на рублевую котировку FOB US East Coast.

Ставку НДПИ на многокомпонентную комплексную руду, содержащую медь и (или) никель, и (или) платиноиды, добываемую на участках недр, расположенных в Красноярском крае, в размере 730 рублей на тонну предлагается сохранить, как и рентный коэффициент в размере 3,5. Однако теперь в формуле налога предлагается также использовать котировки на соответствующий металл - медь (LMCADY Comdty), никель (LMNIDY Comdty), палладий (PALL Comdty) и платину (PLAT Comdty).

Для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд текущая ставка НДПИ может быть повышена с 4% до 6%, а коэффициент 3,5 предлагается заменить на привязку к рублевой биржевой котировке апатитового концентрата, для калийных руд предлагается повысить ставку с 3,8% до 6% и включить в расчет налога рублевую биржевую котировку калия.