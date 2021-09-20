Россиянам без суда спишут 1,6 млрд рублей долгов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российским гражданам спишут долгов на 1,6 млрд рублей в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на слова замглавы Минэкономразвития (МЭР) Ильи Торосова.

По словам Торосова, в совокупности без суда россиянам будет списано 1,6 млрд рублей. Он также уточнил, что за первый год проведения упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства, а из поданных заявлений завершена процедура в отношении 2,5 тыс. граждан.

"Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет", - добавил замглавы МЭР. Он также сообщил, что на данный момент ведется работа над усовершенствованием данного механизма. По его словам, вскоре россияне смогут подать заявку через портал "Госуслуги".