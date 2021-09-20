Джонсон назвал рост цен на газ временным явлением, связанным с пандемией

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Рост мировых цен на газ является временным явлением, которое связано с восстановлением мировой экономики после пандемии. Таким мнением поделился в воскресенье с журналистами глава правительства Великобритании Борис Джонсон, вылетевший в США для встречи с президентом Джо Байденом и участия в работе Генассамблеи ООН.

"Что касается наблюдающегося дефицита с поставками [газа], то он главным образом вызван тем, что глобальная экономика вновь возвращается к жизни, как поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы. На то, чтобы предложение пришло в соответствие спросу, понадобится время", - сказал Джонсон, слова которого приводит на своем сайте газета Evening Standard. "Я хотел бы заверить всех в том, что наблюдаемые проблемы носят лишь временный характер", - добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что спрос на газ вырос во всем мире, а в особенности в странах Азии, что заметно отразилось на ценах, однако британское правительство "готово решить эту проблему" и "полностью уверено в своих поставщиках". Он также сказал, что власти окажут поддержку компаниям, обеспечивающим газом дома британских граждан, пока "трудный период не закончится".

Отношения с Францией

Джонсон также заявил сопровождающим его журналистам, что Великобритания не намерена углублять конфликт с Францией, вызванный решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок в пользу совместного проекта с США и Соединенным Королевством.

"Мы очень гордимся нашими отношениями с Францией, которые крайне важны для нашей страны. Это дружеские, сердечные отношения, которым уже больше века", - сказал Джонсон, подчеркнув, что британские и французские войска "плечом к плечу" обеспечивают безопасность границ НАТО и имеют огромный потенциал взаимодействия.

По его словам, трехстороннее партнерство AUKUS, о создании которого объявили Австралия, Великобритания и США, - это "не то, о чем кому-либо стоит беспокоиться, в особенности французам".

Темы визита в США

Как подчеркнул Джонсон, одной из задач его визита будут переговоры с лидерами других стран, участвующими в работе ГА ООН, по теме климата. В преддверии 26-й Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго Великобритания пытается добиться от других развитых государств гарантий выполнения плана по сбору $100 млрд в год на международное финансирование борьбы с изменением климата с 2020 по 2025 год. Как отмечает BBC, в ходе полета Джонсон признал, что оценивает вероятность добиться результата на этом направлении примерно в 60% и считает, что предстоящие переговоры "будут сложными".

The Daily Telegraph отмечают, что, находясь в Вашингтоне, Джонсон будет стремиться укрепить связи с новой американской администрацией и попытается убедить президента Байдена в необходимости снять действующие сейчас ограничения на въезд британских граждан в США, что британская сторона уже сделала в отношении американцев. Как пишет The Guardian, ожидается также, что он встретится с главой компании Amazon Джеффом Безосом, чтобы обсудить с ним вопрос о налогах на прибыль компании. Amazon использует различные способы минимизировать налоги, которые она должна платить в Европе, из-за чего правительства многих европейских стран обвиняют ее и другие американские корпорации в фактическом уходе от налогов.