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Минприроды утвердило перечень самых загрязняющих предприятий России

По словам главы министерства Александра Козлова, часть этих предприятий уже начали модернизовать свое производство, заключив соглашения на сумму более 495 млрд рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минприроды России утвердило перечень самых "грязных" предприятий России. В него вошли 487 объектов, рассказал в интервью ТАСС глава министерства Александр Козлов.

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Глава Минприроды Козлов:

"Сейчас в нашем распоряжении есть перечни опасных или, как мы их называем, приоритетных загрязняющих веществ, которые надо устранять прежде всего. Утвержден перечень самых "коптящих" предприятий - их получилось 487", - сказал он.

По словам Козлова, часть этих предприятий уже начали модернизовать свое производство, заключив соглашения на сумму более 495 млрд рублей.

"Ряд из них уже приступили к модернизации своих производств, заключены 33 соглашения на общую сумму 495,7 млрд рублей, уже более половины этой суммы израсходовано на мероприятия по снижению выбросов", - отметил он.

Глава Минприроды сообщил, что по итогам 2021 года необходимо достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 4% в рамках нацпроекта.

Теги
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