Минприроды утвердило перечень самых загрязняющих предприятий России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минприроды России утвердило перечень самых "грязных" предприятий России. В него вошли 487 объектов, рассказал в интервью ТАСС глава министерства Александр Козлов.

показатели нацпроекта "Экология" в этом году будут достигнуты

Глава Минприроды Козлов: показатели нацпроекта "Экология" в этом году будут достигнуты

"Сейчас в нашем распоряжении есть перечни опасных или, как мы их называем, приоритетных загрязняющих веществ, которые надо устранять прежде всего. Утвержден перечень самых "коптящих" предприятий - их получилось 487", - сказал он.

По словам Козлова, часть этих предприятий уже начали модернизовать свое производство, заключив соглашения на сумму более 495 млрд рублей.

"Ряд из них уже приступили к модернизации своих производств, заключены 33 соглашения на общую сумму 495,7 млрд рублей, уже более половины этой суммы израсходовано на мероприятия по снижению выбросов", - отметил он.

Глава Минприроды сообщил, что по итогам 2021 года необходимо достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 4% в рамках нацпроекта.