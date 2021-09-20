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Предприниматели смогут попасть на Ozon Express через аукционы

Для проведения аукционов будут привлекаться предприниматели, предлагающие позиции с высокой оборачиваемостью

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/ Ozon Express первым из игроков рынка открывает свои дарксторы (магазин-склад, который выдает товары для онлайн-покупок и недоступен для обычных покупателей) для товаров предпринимателей, которые работают по модели маркетплейса. Чтобы попасть на витрину Ozon Express, такие предприниматели будут участвовать в аукционах, говорится в сообщении компании в понедельник.

"Ozon даст предпринимателям возможность продавать товары через сервис Ozon Express. Для этого продавцы будут участвовать в аукционах на поставки в дарксторы. Оттуда сам Ozon доставит товары клиентам за час или в удобные временные интервалы", - отмечается в сообщении.

Для проведения аукционов будут привлекаться предприниматели, предлагающие позиции с высокой оборачиваемостью, которые клиентам важно получать ультрабыстро. В условиях аукциона отражается объем поставки, цена товара для покупателя, комиссия за продажу и адрес даркстора, на который нужно будет поставлять товары. Побеждает в торгах продавец, предложивший качественный товар по наиболее привлекательной цене для клиента.

Среди категорий товаров, актуальных для срочной доставки, - товары для красоты и здоровья, электроника, товары для дома, для мам и детей, отмечается в сообщении.

Механизм аукционов станет доступен всем продавцам Ozon уже в октябре - соответствующий раздел появится в личном кабинете. С запуском механизма аукционов для Ozon Express у продавцов Ozon будет уже пять способов доставки товаров. Помимо продаж со складов Ozon (FBO) и со склада продавца (FBS), в этом году на площадке появилась модель доставки силами продавца (real FBS), а также экспресс-доставка силами предпринимателей (real FBS Express). Последняя модель актуальна, например, для доставки живых цветов, шаров и других "срочных" категорий, заключается в сообщении.

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