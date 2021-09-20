ФАС возбудила дело в отношении "Т Плюс" по подозрению в манипулировании энергорынком

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) генерирующей компанией "Т Плюс". Об этом говорится в сообщении службы.

"В действиях компании выявлены признаки манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, что является нарушением антимонопольного законодательства", - отметили в ФАС.

По результатам мониторинга оптовых цен на электроэнергию служба установила, что компания завышала цены в поданных ценовых заявках, что повлияло на формирование средневзвешенной стоимости электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

В случае доказательства вины "Т Плюс" будет грозить оборотный штраф.

"Ценовые заявки, подаваемые ПАО "Т Плюс", превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемого для выработки электроэнергии. Это привело к формированию цен, превышающих по размеру цены, сформированные на этом товарном рынке, и поспособствовало росту цен на оптовом рынке электроэнергии. За годы работы у службы сформирована практика пресечения случаев манипулирования ценами на этом рынке. За такие правонарушения предусмотрены серьезные оборотные штрафы", - пояснил замглавы ФАС РФ Виталий Королев, слова которого приводятся в сообщении.

"Нам известно, что такая проверка проводится. По ее результатам компания будет обладать всей необходимой информацией по данному делу", - сообщили ТАСС в "Т Плюс".