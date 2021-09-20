Протяженность нового газопровода высокого и среднего давления в ТиНАО составит 23 км

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прокладка газопровода высокого и среднего давления пройдет на участке от деревни Новомихайловское до деревни Уварово в Новой Москве. Общая протяженность газопровода составит порядка 23 км, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Утвержден проект строительства газопровода высокого и среднего давления от деревни Новомихайловское вблизи Конаково, Сенькино-Секерино, Елизарово, Бараново и до деревни Уварово в ТиНАО. Общая протяженность газопровода составит порядка 23км. Он обеспечит газоснабжением множество объектов, таких как лечебно-оздоровительные и спортивные, многоквартирные жилые застройки, частную жилую застройку и СНТ, сельскохозяйственные объекты", - приводятся слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Проект предусматривает подземную прокладку газопровода для минимального пересечения или сближения с существующими подземными и надземными коммуникациями.