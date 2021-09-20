Акции Petropavlovsk на Мосбирже растут более чем на 6%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций золотодобывающей компании Petropavlovsk в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 6% и в моменте достигала 22,265 рубля за бумагу (+6,02%), свидетельствуют данные торговой площадки на 11:50 мск.

К 13:30 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 21,72 рубля за бумагу (+3,43%).

"Рост цены акций Petropavlovsk может быть связан с тем, что инвесторы обратили внимание на золотодобытчиков (в частности, на сильно упавшие ранее акции этой компании) на фоне неопределенности в Китае и, как следствие, распродаж в металлургическом секторе. Золото скорректировалось на $50 за унцию на прошлой неделе и это падение уже в цене акций", - сказал ТАСС старший аналитик "Атона" Андрей Лобазов.

Золотодобывающие компании "Полюс" и Polymetal также оказались в лидерах роста на Мосбирже. Стоимость акций "Полюс" растет на 2,7%, до 12 тыс. 885 рублей за бумагу. Акции крупнейшего в России производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков Polymetal растут на 0,91%, до 1 тыс. 343,3 рубля за бумагу.

Металлургический сектор

В то же время бумаги "Мечела" и НЛМК оказались в лидерах падения на Мосбирже. На 13:30 мск стоимость акций горно-металлургической компании "Мечел" снижалась на 9,26%, до 134,79 рубля за бумагу. Акции сталелитейщика НЛМК дешевели на 3,17%, до 214 рублей за бумагу.

"Помимо фактора Китая, дополнительное давление на акции российских металлургических компаний оказывает возможное повышение НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), которое сейчас обсуждается", - сказал аналитик "Атона" Лобазов.

Правительство РФ обсуждает увеличение налоговой нагрузки с металлургическими компаниями и производителями удобрений.