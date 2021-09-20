Россия поднялась на 45-е место в глобальном рейтинге инноваций

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия занимает 45-е место в глобальном рейтинге инноваций, составляемом ежегодно Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с партнерами из ряда стран. По сравнению с прошлым годом РФ поднялась в списке на две строчки, согласно опубликованному в понедельник в Женеве докладу за 2021 год.

Основой для составления рейтинга, который ВОИС публикует с 2007 года, служит глобальный индекс инноваций (ГИИ), учитывающий такие параметры, как институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие рынка и бизнеса, знания и технологии, креативность.

В таблице, насчитывающей 132 государства, Россия занимает в докладе нынешнего года 45-е место (между Вьетнамом и Индией). Вместе с тем по ряду показателей ГИИ Россия находится на более высоких местах. Это, в частности, развитие высшего образования (14-е место), торговля, конкуренция и масштабы рынка (17-е), формирование знаний (26-е), исследования и развитие (33-е), информационные и коммуникационные технологии (36-е), онлайн-креативность (47-е). В то же время по ряду параметров показатели РФ существенно ниже. Среди них экологическая устойчивость (101-е), регулятивная среда (92-е), инновационные связи (88-е), креативные товары и услуги (81-е).

На первое место в рейтинге авторы доклада вновь, как и в прошлом году, поставили Швейцарию. За ней следуют Швеция, США, Великобритания, Республика Корея, Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Дания. Замыкает первую десятку Германия. Китай - на 12-м месте, Белоруссия - на 62-м.

Как отмечается в докладе, воздействие вызванного пандемией коронавируса кризиса "крайне неравномерно" проявилось в различных отраслях экономики. Инвестиции в НИОКР увеличили компании, занимающиеся интернет-технологиями, производством программного обеспечения, фармацевтическими средствами и биотехнологиями. В то же время в сфере транспорта и путешествий, наоборот, зафиксировано снижение таких вложений. "Многие отрасли продемонстрировали удивительную устойчивость, особенно те, где активно идет цифровизация, используются технологии и инновации", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОИС Дарен Танг. Он напомнил, что "инновации играют важную роль в преодолении общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и в построении лучшего будущего".

В ВОИС, являющуюся специализированным учреждением ООН, входят 193 страны. Она занимается вопросами укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности, оказывает содействие в разработке сбалансированной международной нормативно-правовой базы в этой сфере.