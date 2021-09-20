Цена бензина Аи-95 на бирже выросла за день почти на 1,5%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в понедельник на 1,46%, до 59,79 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина Аи-95 снижалась с 31 августа, но с 15 сентября вновь перешла к росту. С этого момента бензин этой марки на бирже подорожал на 2,5%.

Бензин Аи-92 также дорожает. В ходе торгов в понедельник его биржевой индекс вырос на 0,8%, до 55,85 тыс. рублей за тонну. Цена дизельного топлива также немного увеличилась - на 0,5%, до 50,18 тыс. рублей за тонну.

В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась за день на 3,2%, до 39,97 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей подешевело на 1%, до 50,04 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена топочного мазута снизилась на 1,7%, до 23,48 тыс. рублей за тонну.