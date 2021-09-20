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Лукашенко назначил сына спикера палаты парламента директором белорусского оператора МТС

Владислав Андрейченко ранее возглавлял Витебский филиал СООО "Мобильные Телесистемы"

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового директора крупнейшего сотового оператора СООО "Мобильные Телесистемы", им стал Владислав Андрейченко.

Как сообщает в понедельник агентство БелТА, до настоящего времени Владислав Андрейченко возглавлял Витебский филиал СООО "Мобильные Телесистемы".

Учредителями СООО "Мобильные Телесистемы" являются РУП "Белтелеком" (51% уставного капитала) и российское ОАО "Мобильные Телесистемы" (Россия) с 49%. Сотовый оператор входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Белоруссии .

Владислав Андрейченко - сын председателя Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты белорусского парламента) Владимира Андрейченко. В 2013 году Андрейченко-младший стал "Человеком года Витебщины" за "эффективное управление предприятием".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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