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Более 200 млрд рублей не поступило в бюджет Москвы в 2020 году

Общая сумма поступлений за 2020 год в бюджет города составила 2 трлн 869 млрд рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сумма поступлений в бюджет Москвы в 2020 году составила почти 3 трлн рублей, при этом объем выпадающих доходов превысил 200 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента финансов столицы Николай Лисин в ходе заседания комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы.

"Исполнение бюджета Москвы в 2020 году осуществлялось в соответствии с показателями, утвержденными законами Москвы о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Общая сумма поступлений за 2020 год в бюджет города - 2 трлн 869 млрд рублей, собственные доходы - 2 трлн 789 млрд. Хочу отметить, что в 2020 году впервые за долгое время налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Москвы практически без роста к уровню 2019 года. При этом относительно плановых показателей объем выпадающих доходов превысил 200 млрд рублей", - сказал Лисин.

Он уточнил, что ключевыми факторами, оказавшими влияние на поступления в бюджет города, стали снижение уровня экономической активности во втором квартале 2020 года вследствие пандемии коронавируса, снижение цен и объемов реализации нефти и газа на международных рынках, снижение курса рубля. В ходе исполнения бюджета в 2020 году можно выделить три периода. По итогам первого квартала рост доходов составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в течение второго квартала в период действия ограничительных мер и режима нерабочих дней значительное снижение экономической активности привело к сокращению по сравнению с тем же периодом 2019 года более чем на четверть.

По словам специалиста, с марта 2020 года правительство России и Москвы приступили к реализации масштабной программы поддержки. Антикризисную поддержку в рамках пяти пакетов мер получили более 50 тыс. компаний, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях. В результате во втором полугодии в условиях постепенной отмены ограничений началось восстановление деловой активности и возвращение экономики Москвы к докризисным показателям. По итогам третьего и четвертого кварталов 2020 года поступления доходов в бюджет города увеличились на 11,3%.

"Исполнение бюджета Москвы по расходам в 2020 году составило 3 трлн 6,4 млрд рублей, или 92,7% от уточненных бюджетных назначений. Расходы на реализацию государственных программ Москвы, которые в общем объеме расходов составляют почти 95%, исполнены в сумме 2 трлн 846 млрд рублей, или 95,3%", - перечислил Лисин.

Он напомнил, что доля расходов социальной направленности превысила половину всех бюджетных расходов - 56,3%, или 1 трлн 692,3 млрд рублей. Большая часть средств была выделена на финансирование потребностей сферы здравоохранения.

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Россия
Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона об исполнении бюджета столицы за 2020 год
Общая сумма поступлений за 2020 год в бюджет города - 2 трлн 869 млрд рублей
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