СМИ: новый порядок расчета возмещения по ОСАГО вступает в силу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новый порядок расчета выплат по ОСАГО, утвержденный ЦБ РФ, вступает в силу с 20 сентября. Инициатива направлена на избежание исков автомобилистов о недостаточных выплатах по страховке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Банк России.

"Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц", - прокомментировали "Газете.ру" инициативу в пресс-службе Центробанка. Стоимость запчастей будет прописана в справочниках, разработанных отдельно для каждого региона.

В справочниках будет присутствовать информация о марках автомобилей, по которым заключено не менее 15 тыс. договоров ОСАГО по данным на предыдущий год. Как уточнили газете в Российском союзе автостраховщиков (РСА), "учет представленности марок в регионах будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе".

Вступление в силу новой методики должно снизить количество судебных разбирательств с автовладельцами на почве заниженных выплат и в условиях постоянного роста цен на автозапчасти. По данным РСА, за 2020 год рост средней корзины запчастей составил 23%, наибольший рост наблюдается на запчасти импортных автомобилей.

Ранее ЦБ РФ сообщало, что ценовые справочники ОСАГО по определению размера расходов на ремонт поврежденного автомобиля будут проходить общественные обсуждения перед принятием. Также средняя стоимость ремонта будет рассчитываться для каждого субъекта Российской Федерации (ранее она определялась для более крупных территорий, экономических районов) и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода.