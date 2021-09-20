В Минэнерго Белоруссии заявили, что строительство БелАЭС находится в завершающей стадии

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Готовность второго блока БелАЭС составляет почти 90%, в этом году в его активную зону загрузят ядерное топливо. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич во время церемонии открытия на полях 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене белорусской экспозиции, где рассказывается о достижениях республики в сфере ядерной энергетики, реализации проекта по строительству БелАЭС.

"Готовность второго блока БелАЭС - почти 90%. В настоящее время на нем проходит горячая обкатка реакторной установки. В этом году в активную зону реактора второго энергоблока БелАЭС загрузят ядерное топливо, - цитирует министра в пятницу его пресс-служба. - Таким образом будет положено начало этапу физического пуска блока. Его ввод в промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году".

По словам главы ведомства, "строительство Белорусской АЭС находится на завершающей стадии". Он напомнил, что в июне был подписан акт приемки первого энергоблока станции в промышленную эксплуатацию.

Министр также выразил благодарность секретариату МАГАТЭ "за весомую поддержку и возможность активного использования в ходе строительства АЭС всего спектра инструментов агентства, в том числе предоставляемую в рамках проектов технического сотрудничества". "Ядерная и радиационная безопасность - безусловный приоритет для нашей страны, и мы строго его придерживаемся, развивая сотрудничество с нашими международными партнерами на принципах открытости и транспарентности", - подчеркнул Каранкевич.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). 10 июня первый блок БелАЭС был официально введен в промышленную эксплуатацию, сейчас он временно отключен. С 2012 по 2021 года в республике были проведены ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС.