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Гутерриш призвал отказаться от новых угольных электростанций

Генеральный секретарь ООН также призвал собрать $100 млрд для борьбы с изменениями климата

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Страны мира должны отказаться от создания новых угольных электростанций для предотвращения дальнейших изменений климата. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии в поддержку целей устойчивого развития в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны положить конец войне против нашей планеты. Иначе говоря, выйти на полную компенсацию выбросов парниковых газов к 2050 году, принять амбициозный план в защиту климата и биоразнообразия. Мы должны отказаться полностью от строительства новых угольных электростанций после 2021 года и собрать $100 млрд для борьбы с изменениями климата", - сказал он.

Борьба с изменениями климата станет одной из главных тем недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Этой проблематике будет посвящена отдельная конференция под председательством Гутерриша и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в понедельник, а также заседание Совета Безопасности ООН на высоком уровне в четверг, 23 сентября.

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Гутерриш, Антониу
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