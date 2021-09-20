Белоусов считает, что РФ должна быть в числе лидеров глобального энергетического перехода

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия должна быть лидером глобального энергетического перехода и сформировать свою повестку в этой сфере. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Критически важно, чтобы Россия, во-первых, была в числе лидеров этого глобального процесса и, во-вторых, сформировала свою собственную повестку энергетического перехода, которая лежит в контексте общемирового обсуждения", - отметил он.

Белоусов отметил, что в ближайшие 10-15 лет структура мировой экономики изменится.

"Буквально через каких-то 10-15 лет мы наверняка уже будем иметь совсем другую структуру мировой экономики. Наши международные партнеры конкурируют друг с другом, ищут способы достижения своих экономических и политических целей. Зачастую навязывая свои подходы другим странам, и устанавливая новые требования в рамках международной торговли", - сказал первый вице-премьер РФ.

Он добавил, что российские компании необходимо стимулировать для перехода на зеленые технологии.

"Третье - [необходимо] настроить регуляторику, системы мер поддержки и налоговых стимулов. Необходимо стимулировать компании к модернизации, переходу на "зеленые" технологии, сокращению выбросов", - сказал он.

Белоусов отметил, что меры поддержки и стимулирования планируется вырабатывать совместно с бизнесом.

Он указал, что также необходимо ускорить технологическую модернизацию отраслей экономики, в том числе посредством внедрения наилучших доступных технологий. "Данный механизм уже существует, нужно его активизировать и адаптировать под цели энергоперехода", - сказал Белоусов.

Кроме того, по его словам, нужно добиваться безусловного международного признания мер, которые базируются на технологических и природных преимуществах РФ. "В том числе - это так называемая поглощающая способность наших лесов", - подчеркнул первый вице-премьер.

Российские власти планируют до 1 октября утвердить основные параметры прогноза до 2050 года, который будет оценивать возможности и риски энергоперехода.

"Что будет сделано уже в этом году? Прежде всего, - это долгосрочный прогноз, с горизонтом до 2050 года. Это основа для разработки и принятия решений. Он включает такие параметры как энергобаланс, углеродный баланс, макороэкономические параметры, темпы роста ВВП, параметры торговли, инвестиций, роста реальных доходов населения и другие. Оценка наших возможностей и рисков. Основные параметры прогноза необходимо разработать уже к 1 октября", - сказал Белоусов.

По словам первого вице-премьера, с учетом прогноза рабочие группы будут разрабатывать операционный план действий. "До конца года этот план будет утвержден", - добавил он.

Как сообщил на совещании Мишустин, кураторами рабочих групп станут вице-премьеры, при этом координировать работу в целом будет Белоусов. На сайте кабмина и в списке соответствующих поручений также уточняется, что в подготовке плана примут участие шесть министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго, Минприроды, Минобрнауки и МИД. Совещательным органом станет правкомиссия по экономическому развитию и интеграции. Кроме того, в работе будут задействованы ресурсы аналитического центра при правительстве и информационная система управления проектами координационного центра при правительстве.